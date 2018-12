Red Bull je ze spolupráce zatím nadšený. Dokáže s novými motory opět zaútočit na titul?

Od roku 2007 používal Red Bull motory Renault, v letech 2010 až 2013 s nimi dokonce slavil titul světového šampiona i vítězství v Poháru konstruktérů. Pak ale pohonné jednotky francouzského výrobce přestaly být tak spolehlivé a rakouský tým je často kritizoval i kvůli nedostatečnému výkonu. Letos tak spolu ukončili spolupráci a od nové sezony bude Red Bull jezdit s motory značky Honda.

V letošní sezoně je užívala už sesterská stáj Red Bullu Toro Rosso a podle všech se Honda výrazně zlepšila. Red Bull tak doufá, že s novou pohonnou jednotkou už bude zase konkurenceschopný, a že bude moci bojovat o titul. „V jednom okamžiku nám bylo jasné, že Renault nám nedokáže poskytnout vítězný motor,“ uvedl Helmut Marko, poradce týmu na webu f1i.com.

Verstappen begins work with Honda engine on the simulator : https://t.co/XD55u2P7CW pic.twitter.com/q278ztks7S — GPblog_com (@GPblog_com) 18. prosince 2018

„S jejich rozpočtem nemůžete očekávat, že by mohli bojovat s Mercedesem a Ferrari. Bylo tedy zřejmé, že musíme něco udělat,“ vysvětloval Marko rozhodnutí přejít k jinému dodavateli. „Samozřejmě, že je tady nějaké riziko, to nás ale neodradí. Zatím jde vše dobře. Motor Honda už má nyní větší výkon než Renault, a to, co přijde by mělo stačit na to, abychom se dostali do čela,“ prohlásil pětasedmdesátiletý Marko.

Nadšený je zatím i jezdec Max Verstappen. S jiným motorem přišla podle něj i nová motivace. „Z celého týmu je cítit velké nadšení, všichni jsou nadmíru motivováni. Věříme, že můžeme postavit skvělé auto,“ řekl jednadvacetiletý Nizozemec. „Samozřejmě, že musíme mít nejprve celý balíček pohromadě, ale už teď je oproti minulým rokům poznat rozdíl,“ dodal.

„Máme fenomenální tým, který dokáže vytvořit vynikající auto. Jakmile získáme trochu výkonu navíc, což se zdá, že Honda plní, budeme zase všem na okruzích zatápět,“ myslí si Christian Horner, šéf týmu. Tak se necháme překvapit, jestli se Honda opravdu tak zvedla, jak Red Bull vypráví, protože kvůli jejich nespolehlivosti a špatné výkonosti s nimi loni ukončil spolupráci McLaren.