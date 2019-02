Je to naivní a drahý přístup, kritizuje šéf Red Bullu změny pravidel F1, které by měly přinést větší atraktivitu

K častějšímu předjíždění by měla pomoci hlavně změna, která se týká předních a zadních křídel. Přední křídla budou širší, hlubší a vyšší. Jejich šířka by měla narůst o 200 mm, tedy z původních 1 800 mm na 2 000 mm. Křídlo tak bude stejné jako celá šířka vozu. Širší a vyšší budou také zadní křídla.

Jestli však tyto změny přinesou větší atraktivitu, není jasné. Pochybnosti o zlepšení kvality závodů má i Christian Horner, šéf Red Bullu, který změnu pravidel označil za naivní a příliš drahou chybu. „Vůbec si nemyslím, že se něco změní,“ uvedl Horner na webu Motorsport.com.

Z toho, co jsme viděli, jsou vlastnosti auta v různých oblastech tratě jen trochu odlišné, pokud však jde o jízdu těsně za sebou, nemyslím si, že by to způsobilo nějaký rozdíl,“ vysvětloval. „Myslím si, že Liberty brzy zjistí, že šlo o chybu prosadit takhle narychlo změnu předního křídla pro tuto sezonu.“

„Vzít jen přední křídlo a říct, že to zlepší závodění, je jen naivní a drahý přístup. A břemeno těchto nákladů nesou samozřejmě týmy,“ zlobí se. Už první závod letošního šampionátu, který se pojede v polovině v března v Melbourne, podle něj bude stejný jako předchozí roky. „Závod v Austrálii bude stejný. Problém tam nespočívá ve voze, ale v okruhu. Jde o skvělé místo, které ale má svá omezení v poskytování dobrého závodění,“ uzavřel šéf Red Bullu.