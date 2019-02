Raději se do ničeho nepleť, radí Räikkönen svému nástupci u Ferrari

Kimi Räikkönen bude od nadcházející sezony ve formuli 1 působit u Alfy Romeo. Jeho místo ve Ferrari zaujal talentovaný Charles Leclerc, a zkušený Fin mu dal před startem šampionátu několik užitečných rad. „Raději ať se do ničeho neplete a dělá jen to, kvůli čemu si ho najali,“ říká mistr světa.

K řadě jezdeckých změn došlo před nadcházející sezonou světového šampionátu formule 1. Odešel dvojnásobný světový šampion Fernando Alonso a přišlo mnoho nováčků. K výměnám došlo i mezi týmy. Třeba z Ferrari do Alfy Romeo, bývalého Sauberu, zamířil Kimi Räikkönen a opačným směrem se vydal Charles Leclerc.

Räikkönen se nyní rozhodl dát talentovanému mladíkovi užitečné rady. „Ferrari je zvláštní místo. Někdy je to trochu problematické, ale tak tomu bylo vždy. Bude proto pro něj jednodušší, když se do ničeho nebude plést a bude dělat jet to, kvůli čemu si ho najali,“ říká Kimi Räikkönen na webu motorsport.com.

„Býváme zvyklí na věci, které se dělají určitým způsobem, ale ve Ferrari to bývá někdy jinak. Pokud vás to neruší, je to dobré. Je lepší se do ničeho nezapojovat a dělat jen to, o co vás požádají,“ doporučuje světový šampion z roku 2007, který si atmosféru v novém působišti, u Alfy Romeo, pochvaluje.

„Atmosféra je zde mnohem uvolněnější. Všichni se soustředí na závodění, není tady tolik politiky,“ tvrdí finský jezdec. Alfa Romeo má oficiálně představit svůj nový monopost v pondělí. Už ve čtvrtek se však Räikkönen proháněl ve Fioranu na okruhu s novým vozem, které však mělo speciální zbarvení, laděné do valentýnského hávu.