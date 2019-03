Je zpět! Talentovaná jezdkyně, která přežila děsivou nehodu, už testovala na okruhu

Jsou to necelé čtyři měsíce, co Sophia Flörschová při závodu formule 3 v Macau vyletěla po střetu s jiným vozem v rychlosti 276 km/h z trati, přeletěla bariéry z pneumatik a narazila do konstrukce pro fotografy. „Je neuvěřitelné, že přežila,“ prohlásil tehdy Frits van Amersfoort, šéf stáje, za kterou talentovaná Němka jezdí.

Flörschová si při nehodě naštěstí neporanila míchu. Musela však na operaci se zlomeným sedmým krčním obratlem. Když se probrala, byla v šoku, kolik lidí jí napsalo. Vůbec totiž netušila, jak děsivě havárie vypadala. Jen si pamatovala, že měla obličej od pěny na hašení, a že ji bolela záda.

Když poprvé uviděla video, pochopila. O nehodě dokázala mluvit, a i to jí podle jejích slov pomohlo k tomu, že se chtěla k závodění vrátit. Po rehabilitaci se začala připravovat na návrat. Na konci ledna prohlásila, že by chtěla do svého monopostu usednout už na začátku března při testech.

A také usedla. Minulý týden v italské Monze už v rámci testování kroužila po okruhu. Dokonce zajela i nejrychlejší kolo. „Je ve vynikající formě,“ prohlásil Van Amersfoort na webu motorsport.com. „Myslím si, že je silnější než loni. Jsme spokojeni s tím, co dělá,“ dodal šéf týmu.