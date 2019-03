Jezdec F1 lhal svému umírajícímu otci. Teď chce naplnit jeho přání a stát se šampionem

Charles Leclerc byl v roce 2017 v polovině sezony pilotem v seriálu Formule 2. Otec monackého jezdce, také bývalý závodník, sváděl tou dobou dlouhý boj se svou nemocí. Leclerc pochopil, že konec se blíží. Věděl, co je největším snem jeho táty, a rozhodl se mu v nejtěžších chvílích udělat radost.

Svému otci řekl, že má garantované místo v jedné ze stájí Formule 1 pro nadcházející ročník. Talentovaný jezdec byl tou dobou sice členem akademie Ferrari, jistotu startu v nejslavnějším seriálu závodů světa ale neměl. V další sezoně se na rošt F1 přece jen dostal.

Charles Leclerc s ferrari při testech.

Albert Gea, Reuters

„Tvrdil jsem to trochu dříve, než se to skutečně stalo, ale nakonec to lež nebyla, protože jsem se tam skutečně dostal. Teď jsem dokonce ve Ferrari, což je naprosto neuvěřitelné," řekl Leclerc pro BBC. Pro nadcházející ročník si jednadvacetiletý jezdec vybojoval místo v jednom z nejprestižnějších týmů šampionátu. „Chtěl bych teď naplnit otcův sen a stát se mistrem světa," naznačuje mladík, že jeho ambice jsou obrovské a jeho motivace nezdolná.

Ve své první sezoně za stáj Sauber se předvedl ve velmi dobrém světle. V 21 závodech získal 39 bodů a vyjel celkové 13. místo. Dost dobrý výsledek na nováčka. Nyní je Leclerc nejméně zkušeným jezdcem, kterého si Ferrari vytáhlo do týmu od dob Gillese Villeneuva, který zářil mezi lety 1977-82 před tím, než tragicky zahynul během Velké ceny Belgie.

Pokud bude chtít Leclerc letos získat titul a vstoupit mezi legendy F1, jeho cesta povede přes čtyřnásobného šampiona a stájového kolegu Sebastiana Vettela.