Bottas v zimě zpytoval svědomí a v Austrálii podal životní výkon

Bottas v kvalifikaci obsadil druhé místo, ale hned po startu se dostal před týmového kolegu Lewise Hamiltona a pětinásobného mistra světa nakonec porazil o 21 sekund. Navíc jako první jezdec využil nového pravidla a získal i bonusový bod za nejrychlejší kolo.

"Bez debat to byl nejlepší závod kariéry. Nevím, co se stalo. Prostě jsem se cítil dobře a všechno jsem měl pod kontrolou," uvedl Bottas, který si připsal čtvrtý triumf v kariéře a první od předloňského vítězství v Abú Zabí. V minulé sezoně neuspěl ani jednou a začalo se spekulovat o tom, že by ho mohl nahradit rezervní pilot Mercedesu Sebastian Ocon.

Valtteri Bottas na tiskové konferenci po závodě, který označil za svůj životní.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Devětadvacetiletý Fin kritikům odpověděl vítězstvím, na kterém podle něj mělo největší zásluhu to, že se konečně smířil s tlakem a nároky na špičkové jezdce. "Každý rok se učíte, zjišťujete o sobě nové věci, co vám vyhovuje v přípravě, učíte se dobře odpočívat, jak trénovat a trávit volný čas," uvedl Bottas.

"Takže jsme se během pauzy snažili všechno tohle optimalizovat. Těžko se popisuje, co všechno se mi honilo hlavou, ale rozhodně se změnil můj pohled na spoustu věcí," přidal. "Bylo to hodně o hlavě. Navíc dnes i v sobotu jsem se v autě cítil skvěle," řekl.

Oslava na stupni vítězů.

Rick Rycroft, ČTK/AP

Jedním z Bottasových kritiků v minulé sezoně byl i šéf Mercedesu Toto Wolff. Dnes však výkon finského jezdce ocenil. "Ve druhé části minulé sezony byl odepsán. Hodně lidí si myslelo, že na to nemá a on dnes velmi dominantním způsobem ukázal, že má. Celý víkend měl naprosto pod kontrolou. Myslím, že přes zimu ho ježdění zase začalo bavit. Protože když se vrátil z dovolené, tak přišel a řekl: Jsem zpět."