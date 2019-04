Velká cena Británie by měla i nadále zůstat součástí MS formule 1

Velká cena Británie by měla být i nadále součástí mistrovství světa formule 1. Vlastník okruhu v Silverstonu sice před dvěma lety vypověděl od roku 2019 smlouvu, nyní se však s promotérem šampionátu skupinou Liberty Media dohodl na novém kontraktu.

British Racing Drivers' Club (BRDC) původně využil klauzule a smlouvu, která měla vypršet až v roce 2026, ukončil krátce poté, co práva na formuli 1 koupila Liberty Media. Důvodem byly nevýhodné finanční podmínky a narůstající poplatek za možnost pořádat závod, který by v roce 2026 činil 25 milionů liber.

Pro formuli 1 je však Velká cena v Silverstonu významnou akcí. V roce 1950 se tam jela úplně první Grand Prix a pro většinu stájí jde rovněž o domácí závod. Navíc závod na bývalém letišti z druhé světové války tradičně patří k nejnavštěvovanějším podnikům šampionátu.

Původně se uvažovalo o přestěhování do Londýna nebo Cardiffu, což by ale bylo možné nejdříve příští rok, a tak Liberty Media začala s BRDC intenzivně jednat. Podle Financial Times jsou obě strany blízko dohody, přestože Liberty Media navrhla poplatek ve výši 18 milionů liber, zatímco BRDC nabízí 15 milionů.