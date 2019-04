Grapefruit nebo jahody? Red Bull se nemůže shodnout, jakou tajnou přísadu přidává Ferrari do paliva

I když Ferrari zatím během závodů nepředvádí oslnivé výkony, přesto jsou jejich soupeři znepokojeni. Vrásky na čele jim dělá to, že monoposty italské stáje jsou velice rychlé na rovinkách. Podle Red Bullu by za tím mohlo být palivo a tajná přísada, kterou do něj jejich konkurence přidává, neboť se z garáže Ferrari prý line ovocná vůně. Jen se ale nemůžou shodnout, zda jde o grapefruit či jahody.

Ferrari sice v letošní sezoně zatím není tak silné, jak se o něm hovořilo před začátkem šampionátu, přesto svým soupeřům dělá starosti. Ti si lámou hlavu s tím, jak to, že je na rovinkách bezkonkurenční. Zatímco italský tým se k tomu nijak nechce vyjadřovat, Red Bull spekuluje, co by za tím mohlo být. Jednou z možností je palivo.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera se line z garáže Ferrari zvláštní zápach paliva. „Voní jako grapefruitový džus,“ prohlásil Horner na webu f1i.com. Poradce týmu Helmut Marko s jeho tvrzením ale zcela nesouhlasil. „Je pravda, že se z garáže Ferrari line legrační vůně,“ potvrdil Marko.

„Není to ale grapefruitová vůně, ale jahodová,“ vyjádřil svůj názor s tím, že nejde o nezákonné jednání. „Předpokládáme, že Ferrari našlo perfektní směs paliva pro svůj motor. Odvedli skutečně dobrou práci. Teď musíme všichni makat. Není to něco, co by bylo proti pravidlům,“ dodal Marko.

Spekulace o tom, zda Ferrari přidává do paliva tajnou přísadu, a zda je to grapefruit či jahody, už se staly i terčem vtípků na sociálních sítích. Vznikla třeba fotografie, jak se jezdec Sebastian Vettel chystá vymačkat grapefriut do nádoby s palivem. Tak se necháme překvapit, jak to Ferrari půjde tento víkend při Velké ceně Číny, kde jsou dlouhé rovinky.