Formule 1 by měla být fyzicky náročnější. Musíme být po jízdě vyčerpaní, říká světový šampion

Jak moc náročné je řídit monopost formule 1? Podle pětinásobného světového šampiona to až tak těžké není. Teenagerům to prý nedělá problém, a to by mělo. Lewis Hamilton tak žádá, aby vozy po roce 2021 byly náročnější a jezdci byli po závodech vyčerpaní. „Takový by měl sport být,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý Brit.

Do formule 1 letos naskočilo hned několik mladíků, včetně teprve devatenáctiletého Landa Norrise, kterého si vybral McLaren. To, že teenager je schopen usednout do monopostu formule 1, aniž by s tím měl problém, je podle Lewise Hamiltona důkazem, že řízení vozu není nijak fyzicky náročné. A to by podle něj tak být nemělo.

„Tohle není sport, kde byste něco museli dělat. Není to vyčerpávající. Upřímně řečeno, monoposty nejsou nijak náročné na řízení, z hlediska fyzičky by to mělo být těžší,“ prohlásil Hamilton na webu motorsport.com. Podle něj by se formule 1 měla vyrovnat z hlediska fyzičky jiným sportům.

„Tenisté jsou po zápase úplně hotoví, obzvláště když hrají čtyři hodiny. Cyklisté musí být po Tour de France vyřízení totálně. O tom by to mělo být. Také bychom po jízdě měli být vyčerpaní,“ tvrdil dál pětinásobný světový šampion, který přišel i s nápadem, co by mohlo formuli 1 ztížit.

„Myslím, že bychom se po roce 2021 měli zbavit některých věcí, třeba posilovače řízení,“ uzavřel jezdec, který je v průběžném pořadí letošního šampionátu na prvním místě a jehož v současnosti jediným soupeřem je jeho kolega z Mercedesu Valtteri Bottas, který na něj ztrácí sedm bodů.