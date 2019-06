Trest pro Vettela? Naprosto zasloužený, tvrdí bývalý světový šampion

Byl manévr Sebastiana Vettela, když se v nedělní Velké ceně Kanady vracel na trať nebezpečný, nebo nebyl a trest byl příliš přísný? Každý to vidí jinak. Fanoušci i mnoho bývalých hvězd formule 1 se jezdce Ferrari zastávají, najdou se ale i tací, kteří říkají, že to bylo naprosto zasloužená pětisekundová penalizace.

Podle Nicka Rosberga měl Vettel dostatek příležitostí vrátit se na trať, aniž by ohrožoval Lewise Hamiltona. „Vettel vyjel z trati na trávu, vrátil se a křičel, že měl špinavé pneumatiky a neměl kontrolu nad autem. Ptal se, kam měl jet, tvrdil, že Lewise neviděl. Ale Lewis tam byl a pravidla říkají, že když vyjedete z trati, musíte se bezpečně vrátit,“ líčil Rosberg na webu motorosport.com.

„Je naprosto jasné, že tohle byl nebezpečný návrat na trať. Viděl jsem záznam několikrát. Lewis by skončil ve zdi, kdyby tam zůstal. Vettel se stále více přibližoval. Bylo to tak těsné, že by se buď Lewis dotkl zdi, nebo se srazil s Vettelem. Byla to naprosto zasloužená penalizace,“ vysvětloval světový šampion z roku 2016 dál.

Kromě toho se bývalému jezdci formule 1 nelíbilo také to, jak se Vettel po udělení trestu za incident zachoval. Místo, aby se dál věnoval řízení, nadával do rádia. „To byla další Vettelova slabina. Má tak silné sebevědomí, vždy si myslí, že je v právu a obviňuje ostatní. V takových chvílích ztrácí koncentraci a nevyužívá své schopnosti. Ještě k tomu to, co udělal po závodě. Ta gesta a komentáře, úplně bez respektu. Komisaře označil za slepce, to bylo úplně zbytečné,“ dodal Rosberg.