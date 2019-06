Vettelovi se nelíbí, jak na tom formule 1 teď je, radši by jezdil v jiné době

Ještě hodně dlouho bude Sebastian Vettel frustrovaný z nedělní Velké ceny Kanady, ve které přišel o vítězství kvůli penalizaci. Tu od komisařů dostal za nebezpečný manévr při návratu na trať poté, co vjel na trávu. Jezdec Ferrari následně současnou formuli 1 nejen zkritizoval, ale také prohlásil, že by radši jezdil v jiné době.

„Mám závodění opravdu rád. Jsem purista. Rád se dívám na závody z dávné doby, na stará auta a jezdce,“ uvedl Sebastian Vettel na webu BBC. „Je čest, když máte možnost potkat se s nimi a mluvit s nimi, jsou to hrdinové. „Chtěl bych, abych byl taky tak dobrý v tom, co dělám, ale abych to mohl dělat v jejich době než nyní,“ prohlásil dál německý jezdec.

„Tohle už není sport, do kterého jsem se zamiloval, když jsem ho sledoval. Stačí si poslechnout týmové rádio. Všichni mluvíme jako právníci oficiálním jazykem. To je podle mě špatně. Měli bychom být schopni říct, co si myslíme, ale není tomu tak,“ vysvětloval jezdec Ferrari dál.

„S tím, jak na tom teď formule 1 je, nesouhlasím. Máme nejrůznější fráze. Získal jsem výhodu, nezískal jsem výhodu, vyhnul jsem se kolizi. Nepopisuje to, co děláme v autě. To je chyba,“ vyprávěl dál čtyřnásobný světový šampion, který takto formuli 1 kritizuje poté, co při Velké ceně Kanady přišel kvůli penalizaci o své první letošní vítězství.

Sebastianu Vettelovi a Ferrari se v úvodu sezony příliš nedařilo a teď přišlo další zklamání. Přesto však všichni doufají, že v letošní sezoně ještě mohou doposud suverénnímu Mercedesu zatopit. Ale rozhodně to nebude lehké. Lewis Hamilton, který je v čele průběžného pořadí šampionátu, má na třetího Vettela náskok dvaašedesáti bodů.