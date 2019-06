Komu sedne okruh ve Francii víc? Mercedes očekává tuhou bitvu

„Kanada byla pro nás probuzením. Poté, co šest závodních víkendů proběhlo téměř bez potíží, jsme v Montrealu zažili víkend plný problémů. Naštěstí jsme je ale všechny odhalili a vyřešili,“ líčil Toto Wolff, šéf Mercedesu na webu f1i.com. „Ve Francii očekávám další tuhou bitvu.“

„Okruh je v některých ohledech podobný tomu v Montrealu a dlouhé rovinky pro nás budou výzvou. Na rozdíl od Kanady je tady ale více zatáček, které by zase měly vyhovovat nám. Už se na to těšíme,“ prohlásil sedmačtyřicetiletý Rakušan. Jeho tým by v případě dalšího vítězství získal už desátou výhru v řadě v součtu s minulou sezonou, čímž by vyrovnal vlastní výkon z roku 2016 a Ferrari z roku 2002.

Pick your line and take it 👊 We're ready for a colourful Côte d'Azur 🇫🇷 #FrenchGP pic.twitter.com/26nm4JTniy — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 18. června 2019

Ferrari přijíždí do Francie zklamané. Poté, co Sebastianu Vettelovi byla udělena pětisekundová penalizace za nebezpečné vrácení se na trať, přišlo ve Velké ceně Kanady o první letošní vítězství. „Po tom, co se stalo v Kanadě, se už chceme vrátit na trať a bojovat proti našim soupeřům,“ prohlásil Mattia Binotto, šéf Ferrari.

A i když italská stáj přivezla do Francie menší vylepšení, nečeká, že by měla být nejlepší. „Věci, které jsme přivezli, naše problémy zcela nevyřeší. Navíc tato trať byla pro nás loni velmi náročná a uvědomujeme si, že nám příliš nevyhovuje. Možné je ale všechno a my uděláme maximum,“ slíbil Binotto.

Vylepšeného motoru se pak dočkají jezdci Red Bullu - Pierre Gasly a Max Verstappen. Pro Gaslyho navíc závodní víkend bude mimořádný, neboť se představí před domácím publikem. „Bude to pro mě opravdu zvláštní víkend, jsem natěšený a udělám vše pro to, abych dosáhl co nejlepšího výsledku,“ slíbil francouzský jezdec.