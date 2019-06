Šokující zpráva! Schumacher se má ukázat fanouškům. Datum už bylo stanoveno

Byla by to obrovská senzace. A pro fanoušky Michaela Schumachera okamžik, na který toužebně čekají už více než pět a půl roku. Legendární německý pilot by se aspoň na pár sekund mohl svým příznivcům ukázat v rámci chystaného německého dokumentárního filmu s výstižným názvem "Schumacher". Důvodu k optimismu však zase není tolik, jak by se na první pohled mohlo zdát...

Ten den mu navždy změnil život. Devětadvacátého prosince roku 2013 utrpěl legendární pilot formule 1 Michael Schumacher během lyžování v Alpách devastující zranění hlavy. Od té doby se na veřejnosti neukázal. O jeho zdraví bojuje speciální lékařský tým 24 hodin denně v jeho sídle na břehu Ženevského jezera.

Okolo skutečného stavu vítěze 91 velkých cen se od té doby vyrojila řada spekulací. Od informací, že Schumacher může chodit, až po ty, že je neschopen jakéhokoliv pohybu a zcela odkázán na pomoc okolí. A jeho rodina i mluvčí Sabine Kehmová prakticky žádné nové informace nepřinášejí.

Krátký záběr na Schumachera

Aspoň trošku světla o zdravotním stavu sedminásobného mistra světa by tak mohl přinést právě chystaný dokument, který bude monitorovat kariéru jedné z největších postav formule 1.

Němečtí filmaři Michael Wech a Hanns-Bruno Kammertöns hodlají ve snímku, který bude mít premiéru 5. prosince, použít dosud nezveřejněné záběry z pilotova života.

Ale co je hlavní, objevit by se v něm měl aspoň v krátkém několikasekundovém prostřihu i z vážných zranění se zotavující Michael Schumacher. Bylo by to tak vůbec poprvé, co by ho veřejnost od jeho nehody spatřila.

Pravdivost informací potvrdil i bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone, podle kterého by se Schumacher měl ve snímku ukázat vedle manželky Corinny a svých dětí.

Michael s námi teď není

Další zprávy od osmaosmdesátiletého promotéra však už vůbec pozitivní nejsou. "V tento moment s námi Michael není. Ale když mu bude líp, určitě bude i mluvit." Co přesně touto větou chtěl Ecclestone říct, je nejasné. Spekulace nejvíce nahrávají tomu, že jezdec je schopen komunikovat a vnímat jen v určitých okamžicích.

To potvrzuje i vyjádření jednoho z Schumacherových přátel, který ho měl v jeho domě před časem navštívit. "Když Michaela vezmete na invalidní vozík a posadíte ho před okno, kde vidí panorama hor s výhledem na jezero, někdy pláče," uvedl podle německých médií blíže nejmenovaný zdroj.

"Michael je bojovník, nikdy se nevzdá," reagovala na stav svého manžela Corinna Schumacherová. Jaká je skutečná realita, se může ukázat právě v prosinci.