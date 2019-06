Chtěli útočit na nejlepší týmy, jsou ale předposlední. Naše auto je sr..ka, prohlásil šéf Haasu

Když před čtyřmi měsíci odhalovali svůj nový monopost, dostalo se jim od fanoušků pochvaly, jak jejich vůz dobře vypadá. Všichni si zároveň přáli, aby byl také dostatečně rychlý a vylepšil loňské páté místo v Poháru konstruktérů. V úvodní Velké ceně Austrálie to ještě vypadalo slibně.

Kevin Magnussen dojel šestý. Avšak pak začaly problémy, a to hlavně s pneumatikami. Jezdci v následujících třech závodech ani jednou nebodovali. Dočkali se až ve Španělsku, kde byl Magnussen sedmý a Grosjean desátý. V Monaku pak ještě získal jeden bod Grosjean, ale další dva závody už byly pro americký tým otřesné.

Minulý víkend ve Francii Grosjean ze závodu odstoupil a Magnussen byl sedmnáctý. „Byl to nejhorší víkend v čtyřleté historii týmu," prohlásil Guenther Steiner, šéf stáje na webu autosport.com. „V závodě jsme se jen trápili. Nechápu to. S autem, které bylo dost dobré na to, aby se v prvním závodě sezony kvalifikovalo na sedmém a osmém místě, jsme najednou druhým nejhorším týmem."

„Neptejte se mě jak to, nedokážu to totiž vysvětlit,“ přiznal čtyřiapadesátiletý Ital. „Je to opravdu velice frustrující, protože nevíme, co máme změnit, aby se to zlepšilo. Musíme to brát jako výzvu. Řekl jsem chlapům, že musí více pracovat, protože naše auto je sr..ka. Nemá smysl čekat, že se něco změní, musíme se vrátit trochu zpět, abychom všemu porozuměli a mohli najít řešení,“ uzavřel Steiner.