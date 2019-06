Mercedes může slavit titul už po dvou třetinách sezony. Sportovní ředitel F1 také nechce nudné závody

O tom, že formule 1 je čím dál tím větší nuda mluví už několik let fanoušci. Letošní suverénnost Mercedesu, který zatím vyhrál všechny závody, to ještě více umocňuje a s diváky začínají souhlasit i jezdci. Třeba Lewis Hamilton se nedávno vyjádřil, že musí dojít ke změnám. Sportovní ředitel formule 1 Ross Brawn jeho názory vítá a doufá, že se pětinásobný světový šampion bude dál zapojovat do debaty na toto téma.