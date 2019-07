Smutný ortel. Přátelství se Schumacherem? Už to není a nebude možné, přiznal jeho kamarád

Již více než pět a půl roku se pere s těžkým osudem. A jak to vypadá, tento boj prohrává. Michael Schumacher se od své osudné nehody na lyžích v Alpách 29. prosince 2013 stále potýká s devastujícím zraněním hlavy. Od té doby se na veřejnosti neukázal. To vše by se mělo změnit 5. prosince při premiéře chystaného dokumentárního filmu o životě legendárního pilota.

Ve snímku by se kromě dosud nepublikovaných záběrů měl objevit v krátkém několikasekundovém prostřihu i samotný Schumacher. Stalo by se tak vůbec poprvé od nehody. V dokumentu by měl být viděn vedle manželky Corinny a svých dětí. Bude to opravdu tak? A v jaké podobě?

I nadále je totiž zřejmé, že stav německého pilota zůstává více než vážný. Dle dostupných informací není schopen komunikace ani pohybu, vše zhoršuje paradoxně fakt, že své okolí alespoň v některých momentech údajně vnímá.

Konec nadějí?

Jak kritická situace kolem vítěze 91 velkých cen je, potvrzuje i jeho přítel a bývalý šéf Ferrari Jean Todt. Třiasedmdesátiletý funkcionář je jedním z mála lidí, který má k Schumacherovi přístup.

"Můžu potvrdit, že jeho rodina dělá pro něj absolutně vše, co je v jejích sílách. Mé přátelství s Michaelem však už není a nemůže být stejné jako tomu bylo dříve. Je to proto, že už spolu prostě nemůžeme komunikovat na stejné úrovni," dodal mnohoznačně Todt.

Co si pod jeho slovy představit? Dle spekulací zahraničních médií to jen potvrzuje fakt, že Schumacher buď není vůbec, nebo jen velmi málo schopen komunikace, otázkou je i jeho psychický stav.

Michael Schumacher patří k největším legendám formule 1

Petr Hloušek, Právo

Své si nedávno řekl i bývalý italský závodník Luca Badoer, který se vyjádřil k tomu, jak přísná pravidla ohledně přístupu k Schumacherovi panují.

"Jen velmi malému počtu lidí je dovoleno Michaela navštívit. Kdo to bude, o tom rozhoduje jeho žena Corinna. I já jsem ho chtěl navštívit, ale nebylo mi to dovoleno. Bylo mi řečeno, že by to nebylo dobré pro něj ani pro mě," říká osmačtyřicetiletý bývalý pilot.

Kritika od manažera

Ostrou kritikou na adresu manželky německého pilota nešetří bývalý Schumacherův manažer Willi Weber.

"Jeho žena Corinna mi k němu zakazuje přístup z jediného důvodu. Je jasné, že bych okamžitě poznal, jak na tom je, a to ona nechce. Ale jeho fanoušci si zaslouží vědět pravdu," říká Weber.

Boj o návrat aspoň k částečně normálnímu životu německé legendy pokračuje, jeho výsledek je však více než nejistý.