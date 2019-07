Trable u Haasu. Po další vzájemné kolizi jezdců vedení zvažuje zavedení týmové režie

Když měli před dvěma týdny hned v prvním kole jezdci Haasu vzájemnou kolizi ve Velké ceně Velké Británie a po několika dalších museli ze závodu odstoupit, doufal šéf týmu, že se taková situace nebude hned tak opakovat. Jenže došlo k ní hned i během dalšího závodu. O uplynulém víkendu při Velké ceně Německa se Kevin Magnussen a Romain Grosjean znovu střetli.

Tentokrát sice dojeli oba do cíle, a dokonce i bodovali, Grosjean byl sedmý, Magnussen osmý, ale Guenthera Steinera svým jednáním nazlobili. „Byl jsem hodně překvapený, stejně jako ostatní, že to udělali znovu. Musím pořádně prozkoumat video a budu z toho muset vyvodit nějaké důsledky,“ přiznal Steiner na webu motorsport.com.

„Musím se nad tím zamyslet, ale není mnoho možností,“ uvědomoval si, že nejspíš bude muset sáhnout k týmové režii. „Myslím, že v určitě fázi je třeba něco udělat. Snažím se tomu vyhnout. Jak víte, mám závodění rád, ale když se to obrací proti nám, tak to nemůžu tak nechat,“ vysvětloval čtyřiapadesátiletý Ital.

„Tady musí přijít zdravý rozum. Jestli budu muset vstupovat do každého předjížděcího manévru a říkat jim kolo po kole, co mají dělat, tak raději půjdu a závod odjedu. Ale nebude to tak rychlé,“ uzavřel Steiner, který má co dělat, aby do víkendové velké ceny Maďarska jezdcům vysvětlil, jak se mají k sobě na trati chovat.