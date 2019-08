Mercedes řeší dilema. Ocon, nebo Bottas? Finský jezdec proto začíná vymýšlet plán B

Do letošní sezony šel Valtteri Bottas s tím, že svého britského kolegu a obhájce titulu Lewise Hamiltona pořádně prožene a bude s ním bojovat o prvenství. Zpočátku se mu to dařilo, a dokonce se s ním střídal v čele průběžného pořadí šampionátu. Teď už ale na něj ztrácí a vedení Mercedesu zvažuje, že Fina nahradí. Seveřan tak začíná vymýšlet plán B.

I když podle svých slov dělal vše, co mohl, na svého kolegu z Mercedesu Lewise Hamiltona dva roky nestačil. Během zimní přestávky nabral spoustu psychických sil a do třetí sezony u německého týmu vstoupil ještě více odhodlaný než kdy dřív. Zezačátku to vypadalo, že Valtteri Bottas bude opravdu pro Hamiltona velmi silný soupeř.

Vyhrál dva závody, střídal se s ním v čele průběžného pořadí šampionátu. Pak se ale finskému jezdci přestalo tolik dařit. Před více než čtrnácti dny v Německu dokonce nedokončil závod a minulý víkend v Maďarsku získal jen čtyři body. Vedení stáje přiznalo, že se nyní během letní pauzy rozhodne, zda Bottasovi prodlouží smlouvu, nebo zda ho od příští sezony nahradí Esteban Ocon.

Valtteri Bottas has Plan B if he loses Mercedes seat to Esteban Ocon #F1 https://t.co/YLzzX7LBwu pic.twitter.com/g0zbHmTX5a — Motorsport Week (@MotorsportWeek) August 6, 2019

To Bottasovi samozřejmě nepřidalo a uvědomuje si, že je pod tlakem. „Pokud nemáte jistotu sedačky pro příští rok, moc vám to nepomůže,“ přiznal Bottas na webu news.com.au. „Někteří lidé tvrdí, že když je pilot pod tlakem, tak jezdí pak lépe, tohle tvrzení ale na mě neplatí,“ dodal s tím, že začíná přemýšlet co dál.

„Samozřejmě, že když jste v této situaci ve formuli 1, ta¨k musíte mít plán B a někdy i C. To je to, na čem teď dělám. Nejsem nervózní, ale chtěl bych už slyšet nějaké zprávy od týmu,“ uzavřel Bottas, který však konkrétní být nechtěl. Tak si budeme muset počkat, pro koho se vedení Mercedesu rozhodne.