Dokáže Ferrari zvítězit potřetí za sebou? Musíme zůstat realističtí, vyzývá Leclerc

Týmy formule 1 se přesunuly do Singapuru, kde se tento víkend uskuteční další závod světového šampionátu. Ferrari, které ovládlo poslední dvě velké ceny, tuší, že tento okruh jejich vozu nebude sedět tak jako ty, při nichž nedávno vyhrálo. „Bude to sice těžký, ale také napínavý závod,“ říká Mattia Binotto, šéf italského týmu.

Třetí vítězství za sebou by rádo získalo Ferrari, avšak uvědomuje si, jak to při nočním závodu v Singapuru bude obtížné. Městská trať sice nabízí několik delších rovinek, ale také hodně pomalých zatáček, při kterých italských tým hodně ztrácí. „Po dvou úžasných víkendech pro nás Velká cena Singapuru nevypadá na papíře tak dobře,“ přiznal Charles Leclerc, jezdec Ferrari na webu motorsport.com.

„Musíme zůstat realističtí. Několik příštích závodů bude pro náš vůz obtížnějších. Budeme ale bojovat a uděláme vše pro co nejlepší výsledek,“ prohlásil vítěz posledních dvou závodů Leclerc. Stejně to vidí i jeho šéf Mattia Binotto. „Naše auto tady nebude tak silné jako na jiných okruzích, Singapur bude pro nás další výzvou,“ potvrdil Binotto.

„Přivážíme sice nějaká vylepšení, která by mohla aspoň trochu snížit ztrátu v pomalých zatáčkách, ale i tak to bude obtížné. Bude to v ulicích sice těžký, ale také napínavý závod,“ doplnil Binotto. I Mercedes očekává náročný víkend, avšak hlavně kvůli teplu a vlhku, trať tady by mu totiž měla sedět více.

„Singapur byl dříve pro nás jednou z nejslabších tratí, avšak dosáhli jsme tady určitých pokroků, v posledních dvou letech jsme zde zvítězili,“ zavzpomínal Toto Wolff, šéf Mercedesu na výhry Lewise Hamiltona. „To, že bychom tady měli být silní, ale nebereme jako samozřejmost. Musíme na to neustále tlačit,“ dodal Wolff.