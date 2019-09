Kubica po sezoně opustí tým Williams. Přišel čas na novou kapitolu

Pilot formule 1 Robert Kubica na konci sezony opustí stáj Williams. Tým o rozhodnutí polského jezdce, který absolvoval složitý návrat do F1 po vážném zranění ruky a závodní roli začal plnit až letos, informoval ve čtvrtek v tiskové zprávě.

"To, že se vrátím do formule 1, je jedním z mých největších úspěchů," uvedl Kubica loni na podzim, když potvrzoval své závodní angažmá u Williamsu. Od osudné nehody při regionální rallye v Itálii, která přervala slibně se vyvíjející kariéru polského závodníka, uplynulo v té době osm let. O další rok později Kubica ucítil, že jeho čas se nachýlil. A v předvečer Velké ceny Singapuru oznámil konec.

„Chtěl bych poděkovat týmu za poslední dva roky, za pomoc při mém návratu na startovní rošt. Celou dobu strávenou ve Williamsu jsem si neskutečně užil, mám ale pocit, že je pravý čas, abych načal ve své kariéře další kapitolu," oznámil Kubica, jehož další kroky by podle spekulací mohly směřovat do okruhového seriálu DTM.

Hrozila amputace

Kubica naskočil do formule 1 v průběhu roku 2006 v týmu BMW Sauber a hned se blýskl třetím místem, v roce 2008 vybojoval své dosud jediné vítězství ve Velké ceně Kanady. Od roku 2010 jezdil v barvách stáje Renault, jeho ambice ale během zimní přestávky před sezonou 2011 dostaly krutou ránu při milované kratochvíli polského jezdce - rallye.

V únoru při regionální soutěži v Itálii Kubica havaroval se svou fabií a při nehodě jeho vůz doslova propíchlo svodidlo. Kubica při nárazu utrpěl vážné poranění ruky a lékaři dokonce zvažovali amputaci. Nakonec se podařilo končetinu krakovského rodáka zachránit, cesta zpět ale byla hodně dlouhá a trnitá.

Ztracená radost ze závodění

Šanci k návratu do F1 dostal Kubica v roce 2017, kdy dostal možnost testovat s Williamsem a o rok později začal v týmu plnit roli rezervního jezdce. Loni pak s nadšením přijal nabídku závodní sedačky po boku britského nováčka George Russella.

„Po návratu jsem doufal, že bych mohl jezdit i v dalším roce. Ale ne za každou cenu. Cítím, že potřebuji znovu cítit radost ze závodění. A tahle sezona byla hodně vyčerpávající a těžká, co se týká výsledků," poukázal na trápení Williamsu, jemuž patří v Poháru konstruktérů poslední místo s jedním bodem, který vybojoval právě Kubica při Velké ceně Německa.

Williams rozhodnutí čtyřiatřicetiletého pilota chápe. „Robertovo rozhodnutí respektujeme a chceme mu poděkovat za všechnu dřinu, kterou týmu odevzdal. Děkujeme mu za jeho nezměrné úsilí a přejeme mu hodně štěstí v jeho budoucím působišti," uvedla v tiskové zprávě Claire Williamsová.