F1 ONLINE: Pro Vettela končí Velká cena Ruska předčasně

Formule 1 zamířila do Ruska. Do závodu na okruhu v Soči odstartoval z prvního místa Charles Leclerc z Ferrari, který si triumfem v sobotní kvalifikaci zajistil už čtvrtou pole position za sebou. Případným vítězstvím by jezdec reprezentující Monako ukončil nadvládu Mercedesu, který v Soči vyhrál všech pět dosavadních závodů. Závod začal ve 13:10, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži na Sport.cz.