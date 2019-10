Celý závod jsem se trápil. Je to ohromující výsledek, rozplýval se Hamilton po nečekaném vítězství

Do Mexika neodjížděl s žádným velkým očekáváním. O tom, že by si tady už zajistil šestý titul světového šampiona nechtěl slyšet už vůbec. Teď Lewis Hamilton odjíždí nadšený. Do závodu odstartoval z třetího místa. Po strkanici v úvodu s Maxem Verstappenem z Red Bullu si poškodil přední část podvozku. Závod se tedy pro něj nevyvíjel vůbec dobře.

Jenže strategie, kterou tým vymyslel, vyšla skvěle. Hamilton zajel do boxů jen jednou a poté se dostal do vedení závodu. Málokdo očekával, že to na jedné sadě pneumatik vydrží až do konce, jezdec Mercedesu to však dokázal a dojel si pro letošní desáté vítězství. „Ani nedokážu vyjádřit, jak jsem šťastný,“ prohlásil Hamilton na webu BBC.

„Když jsem se probudil, cítil jsme se skvěle. Netušil jsem, že bychom mohli vyhrát, ale říkal jsem si, že to nevzdám,“ vyprávěl britský jezdec. „Když jsem pak jel s poškozeným monopostem, musel jsem trochu změnit styl jízdy, aby fungoval. V závodě jsem se trápil,“ přiznal dál. „Je to ohromující výsledek,“ rozplýval se.

„Přijeli jsme sem s vědomím, že budeme ztrácet, protože to je pro nás náročná trať, ale zvládli jsme to. Inženýři pracovali velmi tvrdě,“ pochvaloval si s tím, že mu vůbec nevadí, že v Mexiku ještě nemohl slavit šestý titul mistra světa, neboť Valtteri Bottas, který ještě jako jediný má minimální možnost mu v tom zabránit, dojel třetí.

„Nevadí mi to. Závodění mám moc rád. Jdu závod od závodu. Tahle velká cena je závodem, který jsem chtěl nějakou dobu vyhrát, takže jsem poctěn, že se mi to podařilo. Opravdu jsem za to vděčný,“ dodal Hamilton, který tak bude mít další příležitost už tento víkend při Velké ceně USA.