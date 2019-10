Vettel žertoval o počínání Hamiltona na trati. Musí v tom být magie, říká

Hamilton nevstoupil do závodu Velké ceny Mexika nejlépe. Hned v úvodu si po strkanici s Maxem Verstappenem z Red Bullu poškodil přední část podvozku. Málokdo čekal, že do boxů zamíří jen jednou a že by dokázal i na sjeté sadě pneumatik zvítězit, opak byl však pravdou. Po závodě to vtipně oglosoval jeho protivník ze stáje Ferrari Sebastian Vettel.