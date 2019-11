Hamilton může o víkendu slavit. Co mu zajistí šestý titul?

Lewis Hamilton se do USA moc těšil. O nadcházejícím víkendu se tady totiž může stát již pošesté mistrem světa formule 1. Stačí k tomu opravdu málo. Osmé místo v případě, že by závod vyhrál jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas. Pokud by zvítězil někdo úplně jiný, pak by titul patřil Hamiltonovi bez ohledu na další výsledky.