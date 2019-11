Po titulu v sedmém nebi? Kdepak! Nový král F1 se viděl daleko výš

Hamilton v Americe usiloval i o vítězství, ale nakonec skončil druhý. I to mu bez problémů stačilo k získu mistrovského titulu. "Když mi bylo šest sedm let, tak mi táta řekl, abych se nikdy nevzdával. Je to takové naše rodinné heslo. Taky dneska jsem bojoval, co to šlo a doufal jsem, že zvítězím, ale neměl jsem na to pneumatiky," prohlásil Hamilton.

Čtyřiatřicetiletý Brit získal šest titulů jako druhý jezdec v historii. Na druhé příčce pořadí se osamostatnil před pětinásobným šampionem Argentincem Juanem Manuelem Fangiem, víc už má na kontě pouze sedminásobný mistr světa Němec Michael Schumacher.

Hamilton má navíc na kontě 83 vítězných závodů a už v příští sezoně by mohl zaútočit na Schumacherův rekord 91 výher. "Motivaci má, jak můžete všichni vidět. Osobně si myslím, že jeho výkonnost nemá limity," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff. "Nevím, jak to bude s dalšími tituly, ale jako sportovec se cítím ve skvělé formě. Budu bojovat i v dalších závodech," přidal Hamilton.