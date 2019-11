Umělecké dílo ještě není hotové. Šestinásobný světový šampion hodlá pokračovat dál

I když má šest titulů světového šampiona ve formuli 1, motivaci závodit dál stále má. Tvoří totiž podle svých slov umělecké dílo. A k jeho dokončení stále ještě chybí nějaké kousky. Lewis Hamilton je opět plný energie, a i když v minulosti už mluvil o odchodu do důchodu, teď se děsí, kdy nastane.

Sice nedělní Velkou cenu USA nevyhrál, i tak už ale Lewis Hamilton mohl slavit zisk šestého titulu světového šampiona. Ten mu dodal další energii a jezdec Mercedesu jen tak do důchodu odejít nehodlá. „Nevím, kolik šampionátů ještě mohu vyhrát, ale cítím se svěží,“ prohlásil Hamilton na webu Daily Mail.

„Netuším, zda už jsem dosáhl svého vrcholu, ale řekl bych, že jsem někde poblíž. Cítím se teď plný energie. Mám takový dojem, že bych teď dokázal zaběhnout maraton. Myslím, že mohu ještě něco dokázat,“ vyprávěl britský jezdec s tím, že odejít z formule 1 se teď rozhodně nechystá. „Je děsivé pomyslet na to, že jednou budu muset přestat dělat to, co jsem celý život měl tolik rád,“ přiznal.

A tak tyto myšlenky vytěsňuje jinými. Těmi o uměleckém díle, které podle svých slov svou prací a ziskem titulů vytváří. „Líbí se mi myšlenka umělce, který vytváří umělecké dílo. To, co dělám, je v jistém slova smyslu umění. Přistupuji k tomu tak. Moje dílo však ještě není hotové, ještě mu nějaké kousky scházejí,“ vysvětloval čtyřiatřicetiletý jezdec s tím, že ví, že ho čeká ještě hodně tvrdé práce.

Motivaci ale stále má. „Vyhrál jsem jednou, vyhrál jsem šestkrát. Vím, že dokážu mnohem víc a vím, že můžu být ještě lepší,“ dodal Hamilton, kterého stejně jako jeho kolegy čekají ještě dva závody. Za necelých čtrnáct dní se uskuteční Velká cena Brazílie a poté se pojede v Abú Dhabí.