Selhal jsem, prohlásil Bottas a začíná vyhlížet novou sezonu

Do sezony šel plný odhodlání. Chtěl vyhrát letošní titul světového šampiona formule 1. Valtteri Bottas toužil po tom, co se před třemi lety podařilo Nicu Rosbergovi. Dostat týmového kolegu Lewise Hamiltona pod tlak a vyfouknout mu další titul mistra světa. Chvíli to vypadalo, že by to finskému jezdci mohlo vyjít.

V úvodních několika závodech sezony se spolu střídali na nejvyšším stupínku a měnili si mezi sebou i první místo v průběžném pořadí šampionátu. Jenže pak Bottasovi nevyšly pár závodů, jak by si představoval, Hamilton naopak vítězil a šel do trháku.

Náskok narůstal a i když před pár dny v USA Bottas vyhrál, Hamilton mohl slavit šestý titul mistra světa. „Osobně jsem selhal, nesplnil jsem cíl, kterým byl útok na titul,“ prohlásil Bottas na webu formula1.com. I když byl zklamaný, pro svého kolegu měl jen slova chvály. „Lewis si to zaslouží. Je velice působivé, čeho dosáhl. Na jakékoliv trati nemá žádnou slabinu, je schopný zajet skvěle za všech okolností,“ ocenil Hamiltona.

I když se ještě pojede v Brazílii a Abú Dhabí, Bottas už začíná vyhlížet další sezonu. Když to nevyšlo letos, může prý vyjít útok na titul příští rok. O motivaci má postaráno, navíc prý cítí, že se oproti minulosti zlepšil. „Myslím, že jsem na správné cestě, aby vše šlo vpřed. Zlepšuju se, zrychluju a už se nemůžu dočkat následující sezony,“ dodal Bottas.