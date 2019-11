Po euforii přišel šok. Nechtěli jsme si přiznat, jak na tom jsme, zavzpomínal Vettel na těžký úvod sezony

Během předsezonních testů to vypadalo, že by letošní formule 1 mohla být po delší době opět napínavá. Ferrari předvádělo nejlepší výkony, a tak se očekávalo, že by mohlo konkurovat Mercedesu i v šampionátu. Jenže nestalo se. Mercedes v závodech dominoval a Ferrari nechápalo, co se s jeho vozy děje.

Sebastian Vettel se teď rozpovídal o tom, jak jeho tým prožíval chvíle, když po testování, které všechny u Ferrari uklidnilo, přišel najednou šok. „Nejprve jsme bojovali se sebou, protože jsme byli dost daleko na boj s ostatními, natož s Mercedesem, který se závod od závodu zlepšoval,“ přiznal Vettel na webu motorsport.com.

„Snažili jsme se najít naši formu, ale uvědomili jsme si, že jsme pozadu. Pochopili jsme, že obrat nenastane hned, ale bude to naopak velmi obtížné. Chápali jsme i to, že tituly se nám vzdalují. Ale nechtěli jsme si to přiznat. Znali jsme pravdu, ale snažili jsme se ji nevidět,“ zavzpomínal jezdec Ferrari.

„Myslím, že jsme se tak tři, čtyři, pět závodů snažili, než jsme si přiznali, jak se věci mají. Přišli jsme o dobrý pocit, který jsme měli z testů a trvalo nám dlouho, než jsme ho získali zpátky. Věděli jsme, že nám něco chybí, ale nevěděli, jak to spravit. Když jsme na to přišli, byla to pak už jen otázka důvěry v tým,“ dodal Vettel, kterého tento víkend spolu s ostatními jezdci čeká Velká cena Brazílie.