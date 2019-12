Vedení F1 chtělo po Red Bullu, aby zaměstnalo Alonsa. U Hondy by všem vlasy stály hrůzou, tvrdí Marko

I když se Fernando Alonso nyní připravuje na lednovou Rallye Dakar, mnohem větší ohlas vyvolává jeho možný návrat k formuli 1 v roce 2021. Vidět zpět v šampionátu by ho chtělo i vedení F1 Liberty Media. Ta dokonce už letos v létě oslovila Red Bull, zda by dvojnásobného mistra světa nechtěla zaměstnat už v nadcházející sezoně.

Fernando Alonso by podle Liberty Media byl totiž strojem na peníze. Avšak Red Bull o dvojnásobného mistra světa nemá zájem. „Okamžitě jsme jim řekli, že Alonsa nepotřebujeme,“ prohlásil Helmut Marko, poradce týmu na webu f1i.com. „Nefungovalo by to a nesouhlasil by s tím ani náš dodavatel motorů Honda. Jakmile se před nimi vysloví jméno Alonso, vstávají jim vlasy hrůzou,“ vysvětloval Marko.

Alonso totiž během svého působení u McLarenu jezdil s motory japonského výrobce a kritizoval je za jejich nespolehlivost. Liberty Media se ale jen tak prý nehodlá vzdát. Podle zahraničních médií bude vyčkávat, kam zamíří jezdci po příští sezoně, protože většině z nich u týmů končí smlouva.

Liberty Media je prý rozhodnutá, že pokud by šestinásobný světový šampion Lewis Hamilton zamířil k Ferrari, tak by oslovila Mercedes, aby uvažovalo o angažování Alonsa. Ten údajně už letos kontaktoval Ferrari, avšak italská stáj ho také odmítla. Zájem by měl Renault, avšak španělský jezdec jasně řekl, že pokud se vrátí, tak jedině do týmu, který bude bojovat o nejvyšší příčky.

Ke spekulacím se Alonso nyní nevyjadřuje a soustředí se na lednovou Rallye Dakar. Tu absolvuje s vozem Toyoty a navigátorem Marcem Comou, který slavnou rallye vyhrál pětkrát na motorce. Poté se opět pokusí o vítězství v Indy 500, které mu chybí k zisku Trojkoruny motorsportu.