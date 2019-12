Konečně! Lékař prozradil první konkrétní informace o Schumacherově stavu

Byl to dlouho očekávaný moment. Pátého prosince se měl v kinech objevit dokument mapující kariéru legendárního pilota formule 1 Michaela Schumachera. O co šlo ale především, byl fakt, že v záběrech se měl poprvé od tragické nehody na lyžích z prosince roku 2013 objevit právě sám jezdec. Nestalo se. Fanoušci se tak prvních opravdu konkrétních informací o zdravotním stavu sedminásobného mistra světa dozvěděli až před pár dny.

"Buďte trpěliví, respektujte Michaelovo soukromí a držte mu palce." To jsou v souhrnu základní informace, které od osudného 29. prosince roku 2013 směřují od rodiny německé legendy k veřejnosti.

Zprávy o tom, že padesátiletý pilot může chodit a dokonce komunikovat, se střídají s informacemi, že bojuje o život a není schopen vnímat své okolí. S prvními, aspoň trošku konkrétními novinkami, přišel až teď lékař Jean-Francois Payen.

Takže pojďme ke konkrétním informacím. Michael Schumacher se dle zpráv dvaašedesátiletého lékaře nachází v bdělém stavu a to již posledních pět let. Další zpráva mluví o tom, že někdejší elitní pilot v současné době prvním rokem podstupuje intenzivní regeneraci, která by měla trvat celkem tři roky.

Titulní strana nově oživeného webu Michaela Schumachera.

www.michael-schumacher.de

"Michaela pravidelně navštěvuji a mluvím s jeho rodinou. Pravidelně je informuji o tom, jaké pokroky dělá," sdělil Payen médiím.

Další konkrétní informace o tom, zda například německá legenda může mluvit, či je schopná pohybu, však sdělit odmítl. "Jeho žena Corinna vytvořila k Michaelově léčbě naprosto ideální podmínky. Dobře ví, jak závažná celá situace je, a jak dlouhá a těžká cesta je ještě před nimi," zůstal u obvyklých frází lékař.

Jednu z mála jistot pak potvrdil profesor Philippe Menasché, který zopakoval, že Schumacher podstupuje intenzivní léčbu kmenovými buňkami na klinice Georges Pompidou v Paříži.