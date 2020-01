Hamilton má podle Alonsa slabiny. Je potřeba ho dostat pod tlak, vyzývá bývalý jezdec formule 1

Fernando Alonso prý uvažuje o návratu do formule 1 v příští sezoně. Dvojnásobného světového šampiona by také lákaly souboje s Lewisem Hamiltonem. Avšak zájem mezi stájemi o něj zatím není příliš velký. Red Bull i Ferrari nedávno naznačily, že si ho ve svých týmech příliš neumí představit, a tak se španělský jezdec aspoň o svém bývalém kolegovi rozpovídal.

„Myslím si, že se během posledních let zlepšil,“ prohlásil Alonso na Hamiltonovu adresu na webu BBC. „Hlavně v roce 2019, kdy neměl tak dominantní vůz jako v předešlých letech. I když třeba nevyhrál, byl stále vpředu a neztratil dvacet sekund jako Valtteri Bottas,“ vysvětloval letošní účastník Rallye Dakar.

F1 2020: Fernando Alonso insists Lewis Hamilton has ‘weak points’ https://t.co/ETCKThFbef pic.twitter.com/Ij0iUfaYof — SportsGridUK (@Sportsgriduk) January 29, 2020

„Když třeba Mercedes neměl tolik konkurenceschopné auto, Bottas dojel na pátém šestém místě s minutovou ztrátou, u Hamiltona tomu ale tak není. Pokud sledujete Lewisovy sezony, zjistíte, že se vyvíjejí podobně. Začne pomaleji, ale nikdo to nevyužije. Loni si všichni mysleli, že to bude Bottasův rok, ale nebyl,“ líčil dál Alonso

Míní, že je potřeba dostat Hamiltona pod tlak. „Podle mě má nějaké slabiny, které ale nebyly ještě zdůrazněny a využity. Bylo by dobré to zjistit. Je to o dost jiné, když máte dobrý monopost, vedete šampionát, než když ztrácíte deset bodů. To už jsou nervy. Děláte jiné chyby, vaše rádiová komunikace je jiná. To je ten tlak, pod kterým by bylo potřeba Lewise vidět,“ dodal Alonso, který se letos opět pokusí získat motoristickou trojkorunu.