Red Bull chce bojovat o titul, nový monopost se už proháněl po trati

Letmým pohledem u nového monopostu nějaké výraznější změny od loňského nenajdete. Barevně je mu velice podobný. Avšak při důkladnějším pohledu zjistíte, že mechanici předělali předek vozu, který má zlepšit obtékání vzduchu. Red Bull tak doufá, že bude už od začátku sezony silným soupeřem dominantního Mercedesu.

Svůj nový vůz tým nejprve představil na snímcích na internetu. O několik okamžiků později pak na sociálních sítích vyběhly fotografie a videa, jak už monopost krouží po okruhu v Silverstonu. „Je to už nějakou dobu, co jsem seděl v autě formule 1, takže na tohle ráno jsem hodně těšil,“ přiznal Max Verstappen na webu formula1.com.

Red Bull ukázal nový monopost.

Talentovaný mladík tak dostal jako první z týmu možnost vyzkoušet si nový monopost, jeho kolega Alexander Albon si bude muset ještě počkat do příštího týdne, kdy se v Barceloně uskuteční předsezonní testy. „Všechno šlo hladce,“ pochvaloval si Verstappen po jízdě. „Důležité bylo, že auto běželo, jak mělo, že bylo vše v pořádku,“ dodal s tím, že cílem týmu je bojovat o titul v šampionátu.

To potvrdilo slova šéfa týmu Christina Hornera. „Kladli jsem velký důraz na odstranění slabých stránek loňského auta a chceme využít co nejvíce jeho silných stránek, to by mělo přinést uspokojivé výsledky už od začátku sezony. Cítíme se lépe připraveni než v předešlých letech. Budeme se snažit využít všeho, z čeho jsme se loni ponaučili. Jsme v dobré pozici, abychom mohli s Mercedesem a Ferrari svádět souboje,“ prohlásil Horner.

Nový monopost Red Bullu má vylepšený předek.

