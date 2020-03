Formule zvažuje zrušení letní pauzy i zkrácení soutěžních víkendů

"Kdybychom zrušili letní přestávku, získali bychom několik víkendů, během kterých můžeme mít závod. Byl by to důstojný kalendář. Bude vypadat jinak, ale tvořil by ho dostatek závodů," řekl Brawn televizi Sky. Jeho snahou je pro co nejvíce odložených závodů najít náhradní termín a srpnová téměř měsíční pauza se nabízí.

"Myslím, že tam ty závody můžeme vmáčknout. Bude ale záležet na tom, kdy sezona začne," podotkl pětašedesátiletý Angličan. Zkrácení soutěžního víkendu ze tří na dva dny je ve hře vzhledem k tomu, že v nahuštěném programu by bylo nezbytné konání tří závodů ve třech týdnech. To představuje velkou náročnost na logistiku. "Možnost by to ale byla," řekl Brawn.

Nejbližším závodem v kalendáři je nyní Velká cena Nizozemska v Zandvoortu 3. května, reálnější je ale v současnosti start až přespříští GP Monaka 24. května, případně dokonce až závod v Ázerbájdžánu 7. června. Naposledy takto pozdě začal šampionát před 54 lety, kdy se v Monaku jel úvodní závod sezony 22. května. V roce 1966 ale bylo na programu jen devět Velkých cen.