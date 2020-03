Mistr světa F1 Hamilton je v izolaci, setkal se s nakaženými

Lewis Hamilton musí do izolace

Jezdec Mercedesu cestoval do Melbourne na australskou Grand Prix, která byla následně zrušena, ve společnosti dvou členů McLarenu, kteří byli také pozitivně testováni na koronavir. V důsledku toho, a také akce v Londýně, se Hamilton ocitl v povinné domácí karanténě.

Svým fanouškům poslal skrz svůj účet na Twitteru vzkaz o tom, jak to s ním ve skutečnosti je. „Došlo k nějakým spekulacím ohledně mého zdraví, tak vám chci dát vědět, že se cítím zdravý a pracuji na sobě dvakrát denně," uklidnil fanoušky 35letý Hamilton.

pic.twitter.com/0EoEae3JjU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 21, 2020 Twitter Lewise Hamiltona

Říká, že nevykazuje žádné příznaky a je to už 17 dní od té doby, co se naposledy viděl s nakaženými. „Byl jsem v kontaktu s Indrisem a rád jsem slyšel, že je OK," poznamenal Hamilton.

Šampion se prý dvakrát ujišťoval u svého lékaře, že není třeba, aby byl testovaný na přítomnost viru. „Pravda je taková, že je velice omezené množství testů a existují lidé, kteří to potřebují víc než já, zvlášť když nevykazuji žádné příznaky," upřesnil.

Hamilton se tedy preventivně od minulého pátku stáhl do izolace a drží si odstup od lidí. Na závěr vyzval všechny, ať zůstávají pozitivně naladěni, co nejvíce si drží odstup od lidí, izolují se, pokud je to nutné, a pravidelně si myjí ruce.

„Děkuji vám za všechny zprávy. Posílám vám pozitivní náladu a lásku," zakončil svou výpověď šestinásobný mistr světa.