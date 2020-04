Schumacherova naděje! Vsadí lékaři vše na jednu kartu?

Boj Michaela Schumachera o návrat do normálního života sleduje celý svět už více než šest let. Po řadě dohadů a spekulací však nyní lékaři přišli s jasnými kroky, které by legendárnímu pilotovi formule 1 měly pomoci aspoň k částečnému navrácení zdraví.

V prosinci roku 2013 utrpěl Michael Schumacher během lyžování v Alpách vážné zranění hlavy. Od té doby se na veřejnosti neukázal. Nesčetněkrát se v médiích objevily zprávy zcela protichůdné od jeho postupného uzdravování až po kritický stav.

Podle informací italských i dalších médií je skutečností, že jednapadesátiletý pilot je sice při vědomí a vnímá své okolí, avšak není schopen prakticky žádného pohybu a je zcela odkázán na pomoc rodiny a lékařského týmu.

V posledních týdnech však i lékaři ze Schumacherova bezprostředního okolí, kteří do této doby neposkytovali žádné informace, prozradili, že německou legendu čeká operace, která by jí mohla do jisté míry vrátit pohybové schopnosti. A rovnou přišli s novinkami, jak to chtějí provést.

Výsledek operace krajně nejistý

"Jsme schopni zregenerovat celý Michaelův nervový systém. Hlavním krokem bude to, že vezmeme cévy z jeho srdce, které následně převedeme do jeho mozku. Nebudu tajit, že jde o mimořádně riskantní operaci, o které je velmi obtížné říct, jak dopadne," připustil lékař, který pečuje o Schumacherovo zdraví a jenž se zabývá léčbou na základě kmenových buněk, Philippe Menasch.

Německý pilot měl již podstoupit v pařížské nemocnici, kde by měla být operace provedena, několik vyšetření, v současné době údajně pobývá ve svém sídle ve Švýcarsku, kde se připravuje na zákrok. Termín předpokládané operace však není znám.

Že se jedná o velmi nebezpečný operační výkon, potvrzují podle zahraničních médií i další vědci. "Věda udělala v tomto směru za poslední dvě dekády obrovské pokroky. Nemá cenu si ale zastírat, že stále víme velmi málo. Nedá se říct, jak operace dopadne," říkal pod příslibem anonymity lékař z univerzity v Alabamě.