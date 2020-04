Taky řešení. Formulový závodník jezdí ve sklepě

Pár hodin stěhování, nastavení elektroniky a trénink může začít. I když ve sklepě. Takto nyní trénuje švýcarský jezdec Formule 2 Louis Deletraz, který je pro tento rok testovacím pilotem stáje Haas. Dvaadvacetiletý rodák z Ženevy se uzavřel před koronavirem do míst, kde normálně nepiluje své řidičské dovednosti. Pohodlná sedačka, simulátor a velká obrazovka. To vše mu stačí, aby se pustil do virtuálního závodění.

„Situace je velmi obtížná, protože například ve F2 je zjevně nižší rozpočet než ve Formuli 1. Sponzoři právě teď nejsou v nejlepší formě. Nikdo nechce utrácet peníze, motoristické sporty jsou až na druhém místě," řekl Delatraz pro agenturu Reuters.

V suterénu rodičů ve městě Veyrier, malém městečku nedaleko Ženevy, se Švýcar snaží udržovat kondici tím, že každý den cvičí na simulátoru.

"Moc mi chybí skutečné závody. Simulátor je pěkný, je to dobrá zábava, ale nepoznáte skutečnou rychlost, nezažíváte adrenalin. I když bych to neměl říkat, není tu opravdové riziko. Když v simulátoru narazíte, stisknete restart a jdete znovu. V reálném životě je to trochu složitější a vše vyžaduje rychlejší přístup," ví moc dobře nadějný závodník.

Sezona formule 1 by mohla odstartovat v červenci Velkou cenou Rakouska. Podle serveru BBC se na tom při online jednání shodli zástupci stájí s tím, že poté by následovaly dva závody v Silverstonu a všechny Grand Prix by se jely bez diváků.

„Na světě se dějí strašné věci. Obávám se o sport obecně, také o ekonomiku sportu, protože se hodně spoléháme na sponzory a na televizní práva. Teď nejsou žádné závody, a sponzoři tak nejsou nadšení. Doufám ale, že se postavíme zase rychle na nohy," věří v lepší zítřky Deletraz.