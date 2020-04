Massa promluvil kriticky o Schumacherově minulosti. Proč mu dal Brazilec lekci?

Bývalý pilot formule 1 Felipe Massa strávil jednu sezonu jako dvojka stáje Ferrari, kde kryl záda německému rekordmanovi Michaelu Schumacherovi. V nedávném rozhovoru pro server specializující se na motoristický sport se brazilský jezdec rozpovídal o tom, jak se jeho bývalý kolega choval v soukromí. „Byl to uzavřený chlap, nedotknutelný Němec,“ tvrdí Massa a ke svým slovům přidal historku z doby, kdy byli oba na vrcholu kariéry.

Rodáka ze Sao Paula si pro sezonu 2006 vybralo Ferrari, aby dělal dvojku v té době již sedminásobnému šampionovi formule 1 Michaelu Schumacherovi. Pro něj to naopak byla poslední sezona v monopostu s černým hřebcem ve znaku.

Massa se v nedávném rozhovoru pro Motorsport-Total nechal slyšet, že mu na Schumacherovi vadilo, jak byl ke svým fanouškům rezervovaný. „Když jsem byl malý chlapec, odmítl mi dát autogram legendární Senna. Trvalo mi dlouhou dobu, než jsem se s tím okamžikem vypořádal, a když jsem pak sám začal závodit ve formuli 1, právě kvůli svému zážitku z dětství jsem nikdy fanouškům nedokázal říct ne. Schumacher byl v tomto ohledu jiný," uvedl své vyprávění usměvavý Brazilec.

Pilot formule 1 Michael Schumacher

Petr Hloušek, Právo

„Jednou jsme byli se Schumacherem v Barceloně na večeři společně s šéfem týmu Jeanem Todtem a jeho synem. Když jsme odešli z restaurace, Michael nasedl do auta a celé město bojovalo o jeho autogram. Mnoho lidí postávalo okolo vozu, ale on dělal, že to nevidí. Přehlížel i malého chlapce, který toužebně klepal na okénko," pokračoval Massa v historce.

„To s tím hochem už mě ale vytočilo. Říkal jsem si, že není možné, že neotevře. Zaklepal jsem mu na rameno a řekl jsem mu: ‚Michaele, proboha alespoň kvůli tomu malému klukovi otevři. Prosím, udělej to.' Pak to tedy udělal, chlapci dal autogram a asi ještě dalším deseti lidem a jeli jsme. On neměl vůbec žádné emoce," dodal vicemistr světa z roku 2008.

Ikona motorsportu Michael Schumacher je od roku 2013 upoután na lůžko po vážném zranění hlavy, které si přivodil při lyžování ve francouzských Alpách. Od té doby rodina přísně střeží informace o jeho zdravotním stavu. Naposledy se v souvislosti s ním hovořilo o experimentální léčbě kmenovými buňkami a unikátní plánované operaci, která má zregenerovat celý Schumacherův nervový systém.