Je opět plný sil. Vrátí se Alonso do formule 1? Zájemce prý už je

Když před dvěma roky odešel z formule 1, mnohé svým rozhodnutím překvapil. Návrat k ní ale nikdy nevyloučil. Teď se možná k němu schyluje. Fernando Alonso se podle svých slov cítí odpočinutý a spekulace médií o možném návratu do F1 nijak nevyvrací. „Když jsem v roce 2018 opustil formuli 1, byl to krok, který jsem potřeboval udělat,“ zavzpomínal Alonso na webu express.co.uk.

„Byl jsem nepřetržitě osmnáct let na cestách. Dělal jsem vše naplno, takže jsem byl stále pod tlakem. Celé ty roky v neustálém zápřahu,“ vysvětloval španělský jezdec s tím, že teď se zase cítí plný energie. „Během těch dvou let bez formule 1 jsem nabitý novou silou, cítím se, jako by mi bylo znovu třiadvacet. To mě povzbuzuje k další práci. Co budu dělat v krátkodobém horizontu, už vím, dál se teprve uvidí,“ dodal Alonso.

Will Fernando Alonso make a comeback? He's dropped a fresh clue #F1 https://t.co/xpA7FtV3Sc pic.twitter.com/NC0WHjwciH — Express Sport (@DExpress_Sport) April 24, 2020

Italská média tak začala spekulovat o jeho návratu k formuli 1. Podle nich vázne komunikace mezi Ferrari a Sebastianem Vettelem. Čtyřnásobný světový šampion se při jednáních o prodloužení smlouvy na novém kontraktu s týmem zatím nedokázal dohodnout a stáj údajně oslovila Alonsa.

Ten se loni věnoval hlavně závodům Světového šampionátu vytrvalostních vozů. Spolu se svými kolegy obhájil vítězství v Le Mans a stal se v této sérii i mistrem světa. Ke dvěma titulům z formule 1, které získal v letech 2005 a 2006 s Renaultem, tak přidal do své sbírky další cennou trofej. Letos se zúčastnil také slavné rallye Dakar.