Hockenheim se může dostat do programu zkrácené sezony F1

Pandemie koronaviru, která zcela rozbourala program sezony mistrovství světa formule 1, může letos přinést překvapivý návrat německé Grand Prix do seriálu. Podle informací listu Frankfurter Allgemeine Zeitung kontaktovali zástupci F1, kteří ve snaze odjet alespoň zkrácenou a nahuštěnou sezonu hledají vhodná závodiště, i představitele okruhu v Hockenheimu.

"Je pravda, že jsme neustále v neformálním kontaktu se zástupci F1. A samozřejmě mluvíme i o dopadu koronavirové krize na kalendář F1," řekl generální ředitel Hockenheimringu Jorn Teske agentuře SID. "Všechno je myslitelné, pokud to má ekonomický smysl a je to v rámci zákonných požadavků. Pokud s námi někdo bude chtít o takové myšlence konkrétně mluvit, budeme na to připraveni," dodal.

V minulé sezoně se na Hockenheimringu závodilo, z aktuálního kalendáře ale německý okruh kvůli vysokým nákladům vypadl. Kvůli pandemii koronaviru se letošní sezona ještě nerozběhla, zrušeno nebo odloženo už bylo deset z původně chystaných 22 závodů. Začít by se podle posledních plánů mělo 5. července v Rakousku bez diváků, v Evropě bez velkých přesunů by se pak mělo závodit až do začátku září.

Šanci by v té době mohl dostat i Hockenheim, stále by ale bylo potřeba vyřešit řadu otázek. "Kvůli formuli nepůjdeme do ekonomického rizika. Nemůžeme si dovolit přijít o peníze, zejména v těchto časech," zdůraznil Teske finanční hledisko.