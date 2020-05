Hamilton a Vettel v Mercedesu? Bylo by to bez potíží, tvrdí bývalý šéf formule 1

Stále častěji se objevují spekulace, že by od příští sezony mohl být kolegou Lewise Hamiltona v Mercedesu Sebastian Vettel. I bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone německé stáji radí, aby ho vzala. Jenže jaký by byl mezi světovými šampiony vztah? Podle Ecclestona určitě ideální. Myslíte si to také?

K odchodu z Ferrari se Sebastian Vettel zatím nevyjádřil. Jen potvrdil, že se s týmem nedohodl na prodloužení smlouvy a sdílný nebyl ohledně toho, co bude v příští sezoně dělat. Vypadá to, že zatím hledá angažmá, neboť poradce Red Bullu Helmut Marko prohlásil, že spolu jednali, a že německého jezdce odmítli.

Ten by podle něj měl zamířit k Mercedesu a stejný názor nedávno vyjádřil i bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone. „Za současné situace by měl Mercedes zvážit angažmá takového hrdiny, jakým Sebastian je,“ uvedl Ecclestone na webu planetf1.com. „Chtěl bych ho vidět v Mercedesu,“ potvrdil nyní devětaosmdesátiletý Brit.

„Bylo by to dobré pro formuli 1 a fanoušky,“ dodal. Jak by takový vztah mezi světovými šampiony vypadal? Snesli by se v jednom týmu, nebo by mezi nimi byly problémy? Ecclestone se domnívá, že by vše bylo ideální. „Vytvořili by super tým,“ uvažoval.

„Spolu vycházejí velice dobře. Nevidím žádný problém s jejich egy. Oba jsou talentovaní jezdci. Hamiltona nebudou děsit souboje s Vettelem a Vettel se bude těšit na konfrontaci s Hamiltonem. Myslím, že by se dali bez potíží dohromady,“ vysvětloval Ecclestone.