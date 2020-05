Pravda o Schumacherovi? Vím, jak na tom je. A modlím se, prozradil bývalý parťák

Dostat se na návštěvu k Schumacherovým a ještě k tomu do blízkosti někdejší hvězdy F1? Tu možnost má kromě rodiny jen hrstka vyvolených. Všichni až úzkostlivě tají informace, takřka nic se nedostane ven, což nevěstí nic dobrého. „Vím, jak se Schumimu daří. Jeho situace není jednoduchá. Vím, že by to fanoušky všechno zajímalo, ale je třeba respektovat jeho rodinu. Ta nechce informace pouštět ven," prohlásil pro Fox Sports devětatřicetiletý Massa.

Nic konkrétního neprozradil, ale i z toho, co řekl, je jasné, jak je situace vážná. „Každý den sním a modlím se za to, že to s Michaelem bude lepší a že se znovu objeví i na trati. Už kvůli tomu, že teď závodí jeho syn. Modlím se za to, aby se to jednoho dne stalo," dodává.

Z ohlasů fanoušků je znát, že není jediný, kdo se za německou hvězdu modlí. Příznivců, kteří závodníkovi přejí uzdravení, jsou tisíce po celém světě. Zatím si ale na dobré zprávy musejí počkat. Schumi je s rodinou zavřený v domě u Ženevského jezera a nikdo netuší, co bude dál.