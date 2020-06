Dopadne jako Schumacher? Legenda F1 bojující o život má naději

Doktor Giuseppe Oliveri, jenž nezdolného Itala operoval, na přímou otázku, zda Zanardiho nečeká podobný osud jako Michaela Schumachera, jenž se stále nezotavil z vážného zranění hlavy při lyžování 29. prosince 2013 v Alpách, odpověděl, že rozsah a závažnost zranění jsou v Zanardiho případě mnohem nižší.

Zanardi, čtyřnásobný paralympijský vítěz, jenž v roce 2001 přišel po nehodě na okruhu Lausitzring o obě nohy, je po páteční srážce s protijedoucím nákladním vozem na jednotce intenzivní péče v nemocnici v italské Sieně.

„Zranění jsou méně vážná než v případě Schumachera," cituje lékaře a šéfa oddělení neurochirurgie Oliveriho list Gazetto dello Sport.

Oliveri operoval Zanardiho po nehodě tři hodiny. „Zdá se, že axonální poškození bylo odvráceno," cituje lékaře list s tím, že nejspíš nedošlo na fatální poranění, „s nímž se už těžko můžete vrátit ke svým normálním kognitivním a motorickým funkcím". K čemuž pravděpodobně došlo u Schumachera.

Operující lékař se zároveň zdráhá dát v případě Zanardiho jakékoliv další predikce o tom, kdy by se mohl probudit z umělého spánku.

Grave incidente in handbike per Alex #Zanardi, condizioni molto gravi #ANSA https://t.co/dk5ZBiQFlA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 19, 2020

„Je příliš brzy na to tohle říkat. Faktem je, že pacient je stabilizovaný, což je dobrá zpráva. A také je to maximum, o co teď můžeme usilovat," uvedl Oliveri.