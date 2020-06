Světový šampion očekává nejtěžší sezonu ve formuli 1

Sezona formule 1 vypukne již příští víkend. Úvodní závod seriálu se uskuteční v Rakousku za přísných hygienických opatření, bez diváků a oslav. Každý, kdo se bude pohybovat v zázemí Velké ceny, bude každé dva dny testován. Lewis Hamilton, který bude letos usilovat o sedmý titul, to chápe, avšak přiznává, že to bude pro něj hodně těžké.

Tahle sezona bude jiná. Jezdci formule 1 nebudou mít tradiční předzávodní přehlídku, neuslyší z tribun povzbuzování fanoušků a nebudou ani moci oslavovat své výhry na stupních vítězů. Lewis Hamilton se podle svých slov kvůli tomu všemu bude cítit osaměle a bez motivace.

„Jezdit kolem prázdných tribun nebude příliš inspirující,“ přiznal Hamilton na webu scroll.in. „Snažíme se připravit na sezonu, která bude kvůli těm všem změnám, které jsou nutné k udržení bezpečnosti, zřejmě nejtěžší, jakou jsme kdy zažili,“ prohlásil jezdec Mercedesu, o kterém je nyní také hodně slyšet v souvislosti s tématem rasismu.

Šestinásobný světový šampion založil komisi, která má pomoci tomu, aby motorsport přitáhl více mladých lidí tmavé pleti, a to nejen do monopostů, ale i do oblasti vědy a inženýrství. Nedávno se také v Londýně zúčastnil demonstrace proti rasismu a svou fotografii s transparentem pak zveřejnil na sociálních sítích.

Od příštího týdne už však bude opět hlavně jezdcem. V Rakousku o víkendu odstartuje letošní světový šampionát a Hamilton v něm bude usilovat o sedmý titul. Jeho největším soupeřem by měl být jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Avšak překazit mu to budou chtít i jezdci Ferrari a Red Bullu.