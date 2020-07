Renault hledá zkušeného jezdce. Alonsa ale odmítl. O koho ze současných hvězd by chtěl usilovat?

Odchod Sebastiana Vettela po letošní sezoně od Ferrari, vyvolal ve formuli 1 pořádný přestupový rozruch. Italská stáj se okamžitě dohodla na příchodu Carlose Sainze z McLarenu, kam místo něj zamíří Daniel Ricciardo. Kdo ale půjde na uvolněné místo u francouzského týmu? Možností je několik.

Šéf týmu Cyril Abiteboul připustil, že by mohl přijít někdo z jezdecké akademie Renaultu, avšak chtěl by spíše zkušeného jezdce. Schyluje se tedy k návratu Fernanda Alonsa, který se stájí vyhrál dva tituly mistra světa? Odpověď na tuto otázku byla jednoznačná. Vedení o španělskou legendu nemá zájem a ve svém monopostu by chtělo vidět někoho ze současných hvězd.

Třeba Valtteriho Bottase, kterému po sezoně vyprší smlouva u Mercedesu. „Valtteri je jezdec, který dokáže zatopit Hamiltonovi, má stále obrovskou motivaci a chce to všem dokázat,“ uvedl Abiteboul na webu planetf1.com. Zájem by měl i o čtyřnásobného světového šampiona Vettela.

Ten však zatím neprozradil, zda hodlá ve formuli 1 setrvat. „Vettel bude v příštím roce volným jezdcem, jeho zkušenosti jsou nepopiratelné, pokud bude chtít pokračovat, tak i o něj bychom měli zájem,“ dodal Abiteboul, který chce se svým týmem letos usilovat o čtvrté místo v Poháru konstruktérů.