Časomíra nelže, pro tým jménem Ferrari to prostě není dost dobré, zhrozil se šéf stáje

"Časomíra nelže. Tak to prostě je," citovala agentura Reuters Binotta. "Ve dvou částech kvalifikace, i když se každá jela za jiných podmínek, jsme nebyli konkurenceschopní. A to nejen v porovnání s týmy, které byly v posledních letech našimi největšími soupeři, ale i s těmi, které až do včerejška byly za námi," dodal.

Ferrari zaostávalo i v úvodním závodě sezony Velké ceně Rakouska, ale tam i díky odstoupení řady jezdců a trestu pro obhájce titulu Lewise Hamiltona z Mercedesu obsadil Leclerc nečekanou druhou příčku. Italská stáj proto urychlila vývoj vylepšení vozů, aby je místo za týden v Maďarsku měli piloti k dispozici už nyní.

"Pracovali jsme na nich velmi tvrdě, ale na trati svou cenu neukázaly," řekl Binotto na adresu nového předního křídla a podvozku. "Proto musíme zjistit, kde je problém, a pozici, ve které se nacházíme, změnit. Protože pro tým jménem Ferrari to prostě není dost dobré," prohlásil.