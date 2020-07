Leclerc zničil naděje Ferrari! Pro něco takového neexistuje ospravedlnění, říká

K incidentu došlo ve třetí zatáčce, ve které se Leclerc pokusil zvnitřku předjet Vettela. Najel ale na obrubník, který jeho vůz vyhodil do vzduchu a monopostu čtyřnásobného mistra ulomil zadní spoiler. Oba piloti Ferrari museli do depa a zatímco pro Vettela závod skončil okamžitě, Leclerc s poškozeným vozem odstoupil v pátém kole.

"Omluvil jsem se, protože pro něco takového neexistuje ospravedlnění," řekl dvaadvacetiletý pilot v rozhovoru pro televizní stanici Sky. "Zklamal jsem sám sebe a zklamal jsem i tým. Je mi to líto, ale to nestačí. Snad se z toho do dalších závodů poučím," prohlásil.

"Bojoval jsem s dvěma vozy přede mnou a najednou přišlo překvapení. Měl jsem vnitřní stopu a nečekal jsem, že Charles něco zkusí," uvedl Vettel, který po sezoně ve Ferrari skončí. "Je to velká smůla, nemělo by se to stávat, ale já nemohl udělat moc věcí jinak. Jel jsem opatrně, protože tam bylo hodně těsno," dodal.

Vůz Němce Sebastiana Vettela v depu před Velkou cenou Štýrska.

LEONHARD FOEGER, ČTK/AP

Incident se přihodil v nejméně vhodnou dobu, protože italský tým se od začátku sezony trápí. Před týdnem sice Leclerc obsadil v úvodní Velké ceně Rakouska šťastné druhé místo, ale v kvalifikaci za soupeři rudé vozy výrazně zaostávaly. Leclerc byl sedmý a Vettel jedenáctý.

Podobně si vedli jezdci Ferrari ve Spielbergu i v kvalifikaci na dnešní Velkou cenu Štýrska, do které Vettel odstartoval z desátého a Leclerc ze čtrnáctého místa. "Prožíváme těžké období a tým rozhodně nepotřeboval, aby se něco takového stalo. Zničil jsem jeho veškerou práci. Moc se omlouvám," uvedl Leclerc.

Stájový šéf Binotto neskrýval velké zklamání, ale současně uvedl, že není čas situaci řešit. "Bolí to. Byl to nejhorší možný konce už tak nepovedeného víkendu. Ale teď není čas někoho obviňovat a hledat viníka. Musíme pracovat společně," prohlásil Binotto.