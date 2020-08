FORMULE ONLINE: Odstartováno! Jak se vyvine čelo závodu?

Obehraná písnička. Taková byla kvalifikace na VC Španělska, která se letos kvůli pandemii Koronaviru jede nezvykle v srpnu. To ale nevadí Lewise Hamiltonovi, který si zajistil čtvrtou pole position v tomto roce. Na startovním roštu se vedle něj postaví kolega Valtteri Bottas, z třetího místa vyjede Nizozemec Max Verstappen. Závod sledujte v online přenosu od 15 hodin na Sport.cz. Přímým přenosem ho vysílá také program Sport 2.

Velké vedro, kvůli kterému více trpí střed těla závodníků a také větší ohleduplnost na pneumatiky, to jsou dva hlavní rozdíly, které jezdci pociťují ve Španělsku kvůli tomu, že se Velká cena jede místo jarního termínu až v srpnu.

Co se ale nemění, to je pořadí nejlepších jezdců, respektive alespoň to kvalifikační. První tři jezdci šampionátu se seřadili za sebou také v Barceloně a král kvalifikačních historických statistik Lewis Hamilton dále navyšuje svojí dominanci.

Bude se radovat také z vítězství v hlavním závodě nebo mu triumf vyfoukne jeden z dvojice Bottas, Verstappen? Uvidíme od 15 hodin.