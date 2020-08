GP Itálie F1 by mohlo jako poděkování sledovat 250 zdravotníků

Při Velké ceně Itálie formule 1, která je na programu příští týden, by se navzdory opatřením proti šíření koronaviru mohlo do hlediště dostat pár diváků. Pořadatelé závodu v Monze chtějí na okruh pozvat 250 zdravotníků, aby jim poděkovali za nasazení při boji s nákazou covid-19.

Mistrovství světa kvůli pandemii odstartovalo se čtyřměsíčním zpožděním a v rámci hygienických opatření se závody jezdí bez diváků. A to chtějí Italové dočasně změnit. "Rádi bychom světu ukázali tváře těch, kteří bez přestávky bojovali proti smrtícímu a neviditelnému monstru," uvedl šéf italského autoklubu Angelo Sticchi Damiani.

V rozhovoru pro deník Corriere della Sera také uvedl, že zdravotníci by byli na hlavní tribuně s kapacitou 1500 lidí, takže by mohli bez problémů dodržet předepsaný odstup. "Hodně jsme bojovali, aby se náš závod jel. Pro Itálii je to znamení restartu. Ukázali jsme, že Italové to zvládnou i v tak těžké době," dodal Sticchi Damiani.

V Itálii, která byla s 261 tisíci případy nákazy a 34 tisíci mrtvými s koronavirem jednou z nejvíce zasažených evropských zemí, se kromě závodu v Monze výjimečně pojedou ještě další dva díly seriálu. V kalendáři zkrácené sezony jsou také Velká cena Toskánska v Mugellu a Velká cena Emilia Romagna v Imole.