Schumacher sesazen! Hamilton se po triumfu v Portugalsku osamostatnil v čele

Třetí místo v první Velké ceně Portugalska po 24 letech obsadil Max Verstappen. Pilot Red Bullu odložil předčasný triumf Mercedesu v Poháru konstruktérů, který německá stáj může ovládnout posedmé za sebou a vyrovnat rekord Ferrari.

Šestinásobný mistr světa Hamilton si díky osmému triumfu v sezoně upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu a učinil další krok k vyrovnání Schumacherova rekordu v počtu titulů. Po 12 ze 17 závodů má pětatřicetiletý Brit v čele náskok 77 bodů před Bottasem.

Lewis Hamilton oslavuje triumf ve Velké ceně Portugalska.

Jorge Guerrero, Reuters

"Nějakou chvíli mi bude trvat, než si uvědomím, co jsem dokázal. Těžko popsat, co teď cítím," řekl Hamilton, který první závod vyhrál v Kanadě v roce 2007 ještě v barvách McLarenu. "Když jsem šel do Mercedesu, neměl jsem křišťálovou kouli, abych věděl, jak to dopadne. Jen jsme tomu každý den odevzdali sto procent a táhli za jeden provaz," dodal.

Hamilton přitom do závodu vůbec nevstoupil dobře a po startu z pole position se propadl až na třetí místo. Dostali se před něj Bottas a nečekaně také Carlos Sainz z McLarenu, který využil měkčí sady pneumatik a dokonce předjel i druhého jezdce Mercedesu a ve druhém kole se posunul na první místo.

"Už na startu bylo něco špatně s nastavením vozu a v sedmé zatáčce se mi pak začalo auto hodně přetáčet," řekl Hamilton. "Chtěl jsem se Valtterimu bránit, ale pak jsem si řekl, že ho nechám jet a zkusím to později. A nakonec to vyšlo," přidal britský pilot.

Lewis Hamilton během Velké ceny Portugalska.

Jose Sena Goulao, Reuters

Jakmile se ale pilotům Mercedesu podařilo dostatečně zahřát středně tvrdou směs gum, neměl Sainz šanci. V šestém kole se před něj dostal Bottas, v sedmém Hamilton a pilot McLarenu nakonec do cíle dojel šestý. Čtvrtý byl Charles Leclerc z Ferrari a pátý Pierre Gasly z Alpha Tauri.

Hamiltonovi poté nedokázal vzdorovat ani Bottas a ve dvacátém kole se obhájce titulu dostal do vedení. První místo už pohodlně udržel až do konce, týmového kolegu porazil o 26 sekund a ještě si připsal bonusový bod za nejrychlejší kolo závodu. Bottas měl navíc od poloviny závodu problémy s přehříváním vozu.

Hamiltona ani nerozhodily křeče, se kterými měl problém sedm kol před koncem. "Je to hrozně náročný sport. Dostal jsem křeč do pravého lýtka a zvednout nohu na rovince bylo hodně bolestivé, ale musel jsem to překonat," uvedl Hamilton.