Rekordman Hamilton: Stovka? To je strašně daleko, ale cítím se skvěle, mohu na špici jezdit do čtyřiceti

Do týmového rádia jste v závěru závodu hlásil, že máte křeč, pak jste tahal pravou nohu z auta. Co se stalo?

Asi deset kol před koncem závodu jsem dostal křeč do pravého lýtka. Musel jsem ale dál šlapat na plyn, a to dost silně, trať v Portimau je hodně zvlněná. Snažil jsem se noze ulevit, ale moc to nešlo. Bolest sílila. Nevěděl jsem, co mám dělat. Při výjezdu z poslední zatáčky, jsem měl pocit, že mi snad lýtko praskne. Bolest už byla nesnesitelná. Musel jsem nohu maximálně narovnat. Po závodě se mi ulevilo, ale pro jistotu jsem vyhledal lékaře. Mám tam nějakou bulku, ale bude to v pořádku.

Myslel jste před závodem na to, že můžete překonat Schumacherův rekord?

Vůbec ne, i když se o tom celý závodní víkend hodně mluvilo. Těsně před startem jsem si uvědomil, že jsem v neděli málo pil a mohu být dehydrovaný. Při závodě totiž nepiji. Žízní jsem naštěstí netrpěl, bylo chladno, ale může to mít souvislost s křečí.

Michaelu Schumacherovi jste vzal rekord v počtu pole position, v počtu umístění na stupních vítězů, teď i vyhrané Grand Prix. Co vám ještě zbývá?

Rekordy jsou hezké, ale kvůli nim nezávodím. Ty buď přijdou nebo ne. Pole position už jsem překonal před pár lety, stupně vítězů letos. Zbývá pět závodů, abych získal sedmý titul jako Michael, a ten chci vyhrát, ne proto abych sesadil Michaela, ale pro sebe a Mercedes.

Takže příští rok sté vítězství v Grand Prix a osmý titul...

To je strašně daleko a takhle ani nepřemýšlí. Kdo ví, co bude příští rok, vždyť ještě nemám ani podepsanou novou smlouvu, i když by to měla být formalita. A i kdyby se mi povedlo to, co říkáte. Michael zůstane nejen pro mne tím nejlepším jezdcem v historii formule 1.

Lewis Hamilton s trofejí pro vítěze Velké ceny Portugalska.

Jose Sena Goulao, Reuters

Prý máte velké finanční požadavky, co brání tomu, že už nemáte podepsáno?

Myslím si, že moje požadavky jsou adekvátní. Obě strany mají zájem na podpisu. Podepsání brání pandemie. Nechceme se setkat tváří v tváře a riskovat ohrožení. Zbývá pět závodů, chceme sezonu dotáhnout k titulu. Základy jsou položeny, ale některé věci je dobré dotáhnout při osobním setkání. Když to nepůjde zvládneme to na dálku.

Po závodě jste se objal s otcem, co jsme si říkali?

To bylo osobní, gratuloval mi. Tatínek Anthony za mnou vždycky stál, podporoval mě. Když bylo třeba, přitvrdil, ale jsem mu za to vděčný. Nebýt jeho, nebyl bych tam, kde jsem.

Přemýšlíte o svém věku?

Jo a hodně, ale cítím se skvěle psychicky i fyzicky. Nemotivují mě rekordy, ale práce. Při vývoji, v závodě. Vím, že za mnou je spousta vlčáků, kteří po mně jsou. To je logické, já byl v jejich věku stejný. Ale věřím si, v dobrém autě mohu jezdit vpředu do čtyřicet.